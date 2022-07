Di Marzio: è il Napoli il club che pagherà la clausola per Kim

Il Napoli non ha ancora chiuso col Fenerbahce ma nutre ottimismo. Negli ultimi giorni il difensore sudocoreano non si è allenato con la squadra

Gianluca Di Marzio sul suo sito scrive che è il Napoli il club che pagherà la clausola per Kim, completando le parole del tecnico del Fenerbahce.

Il club cui allude Jorge Jesus è dunque il Napoli, che non ha ancora chiuso l’affare col Fenerbahce ma che nutre ottimismo rispetto all’esito della trattativa. Negli ultimi giorni Kim non si è allenato con la squadra, e a breve potrebbe finalizzare il suo trasferimento in Italia.

Kim spicca per il fisico longilineo e l’altezza, che lo rende un fattore importante nel gioco aereo. Cresciuto calcisticamente in patria, nel Suwon, si è imposto a livello internazionale nei Jeonbuk Motors prima di trasferirsi in Cina e successivamente in Turchia. Ha compiuto anche la trafila nelle Nazionali giovanili della Corea del Sud, fino alla selezione maggiore.