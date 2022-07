L’allenatore del Fenerbahce: «Kim andrà via, il club che lo sta trattando pagherà la clausola»

Jorge Jesus in conferenza stampa: «Non c’è niente che possiamo fare. È stato un duro colpo per noi, era un giocatore importante»

L’allenatore del Fenerbahce, Jorge Jesus, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Dybamo Kiev per il secondo turno preliminare di Champions League. Ha annunciato la partenza di Kim, ma non il club verso cui diretto.

“Il club che sta trattando Min-jae pagherà la clausola rescissoria prevista nel contratto del giocatore. In questo caso, non c’è nulla che il club possa fare. E’ stato un duro colpo per noi. Era un giocatore importante nel nostro sistema. Non possiamo negare le sue qualità”. Oggi Nicolò Schira dava Kim in avvicinamento al Napoli. Chissà che non ci sia una svolta improvvisa.