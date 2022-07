CorSport: il Napoli tratta con il Psg per Keylor Navas

Mentre si attende il rinnovo di Meret, il Napoli cerca un altro portiere. Il Corriere dello Sport scrive di un interessamento per Keylor Navas, del Psg.

“Keylor Navas è il grande e suggestivo obiettivo per la porta, e ancora con il Psg si cerca il modo di sciogliere il nodo dell’ingaggio da 7 milioni a stagione (più bonus)”.

E ancora:

“l’obiettivo è Navas, costaricano di 35 anni che in ottica futura e in chiave Donnarumma il Psg è pronto a cedere. Magari in prestito. Magari e anzi – necessariamente collaborando alla copertura di oltre la metà del suo maxi ingaggio da 7 milioni più bonus. Si cerca una formula. Con il placet di Keylor. L’alternativa resta Kepa del Chelsea: con le stesse condizioni relative allo stipendio”.