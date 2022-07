A Vico Equense, fino al 10 luglio, la XII edizione del Social World Film Festival

121 opere in concorso, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi. La rassegna quest’anno è dedicata a Monica Vitti e Pier Paolo Pasolini.

Nella città di Vico Equense patria del Della Porta è iniziata la XII° edizione del Social World Film Festival – fino al 10 luglio – diretta dal giovane regista e sceneggiatore casertano Giuseppe Alessio Nuzzo, che vede al via 121 opere tra lungometraggi, documentari e cortometraggi in concorso e che quest’anno è dedicata all’attrice Monica Vitti ed a Pier Paolo Pasolini.

La cittadina del Filangieri in questi giorni ha assunto una nuova toponomastica in omaggio ad attori e registi e Piazzale Siani ed il Chiostro della Santissima Trinità e Paradiso sono stati trasformati in arene per la visione delle opere e per i dibattiti con gli autori, gli attori e gli addetti ai lavori dell’arte cinematografica.

In Piazzale Siani – Arena Loren, oggi 4 luglio, dalle 21 – oltre alle proiezioni dei film in concorso ci sarà un dibattito con Peppe Lanzetta che presenterà il suo nuovo progetto cinematografico “Oltre il vuoto” ed a seguire ci sarà un omaggio a Totò e Liliana de Curtis alla presenza di una delle nipoti del sommo comico, Elena De Curtis. Domani 5 luglio – ore 20.30; Arena Fellini (Santissima Trinità e Paradiso) – un incontro con il cast della serie Rai, ”Mare fuori”, con la partecipazione di Serena De Ferrari (la cattiva Viola), Kyshan Wilson (Kubra) e Carmine Recano (Massimo). A seguire proiezione del film “L’immortale” di Marco D’amore che alle 21 – Arena Loren-Piazzale Siani – sarà protagonista dell’incontro con la giovanissima attrice Ludovica Francesconi.

Mercoledì 6 luglio – ore 21; Arena Loren, Piazzale Siani – salotto cinematografico con gli attori Michele Morrone e Francesco Di Leva che è reduce dalla brillante interpretazione di Don Luigi in “Nostalgia” di Martone che gli è valsa il Nastro d’argento 2022 commiglior e attore non protagonista.

Giovedì 7 luglio protagonisti saranno Lino Banfi e Mayra Pietrocola – protagonisti del film “Viaggio a sorpresa”. – ed il produttore del film Ronn Moss. Venerdì 8 luglio – ore 20.30; Arena Fellini – di scena il regista Pupi Avati con il suo film “Lei mi parla ancora”. Presenza di spicco – ore 21: Arena Loren – anche quelle dell’attrice spagnola Maggie Civantos – serie Netflix “Vis a vis” – e di Valeria Angione.

Sabato 9 – ore 18; Sala Troisi, Teatro Mio – proiezione del film omaggio a Monica Vitti “Vitti d’Arte, Vitti d’Amore” di Fabrizio Corallo. A seguire un omaggio a Pier Paolo Pasolini con una retrospettiva video a cura del direttore del World Social.

Per info www.socialfestival.com.