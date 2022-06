Valencia come al Tottenham, i tifosi non vogliono Gattuso. E ritirano fuori le frasi misogine e omofobe

La tifoseria considera Gattuso un atto d’imperio del presidente. Marea Valencianista: «Siamo contro questi pensieri fascisti, i politici prendano posizione»

Valencia come al Tottenham, i tifosi non vogliono Gattuso. Come accadde al Tottenham, ritirano le frasi misogine dell’allenatore calabrese e parte l’hashtag con le consonanti invertite: NOAGATUSSO.

Ne scrive il quotidiano sportivo spagnolo Superdeporte.

#ValenciaCF 🦇 ⚽ ️ | Marea Valencianista inicia una campaña por el #NOAGATUSSO en la que desvela algunos de sus polémicos comentarios del pasado 👀 🤦‍♂️ https://t.co/7KZkQ5ax7q — Superdeporte (@superdeporte_es) June 2, 2022

L’ex vicepresidente del Valencia CF e portavoce della piattaforma “Marea Valencianista”, Miguel Zorío, attraverso una dichiarazione pubblica ha voluto incoraggiare i tifosi valenciani a unirsi contro l’ingaggio di Gattuso, nello stesso modo in cui fecero i sostenitori del Tottenham dove – assicura –

“non è stato assunto per i suoi commenti contro donne, omosessuali e giocatori neri”. Nella nota inviata ai media, “Marea Valencianista inizia una campagna di sensibilizzazione del Valencianesimo contro la xenofobia, l’omofobia e il machismo di Gatusso”. Si insiste sul fatto che Gennaro Gattuso è stato licenziato dalla Fiorentina perché ha chiesto l’ingaggio di Sergio Oliveira dal Porto per il quale Jorge Mendes ha chiesto una commissione brutale. E, secondo l’ex vicepresidente del Valencia CF, Mendes è un amico oltre che un agente di Gattuso. Marea Valencianista – Comunicato stampa L’ex vicepresidente del Valencia CF e portavoce di Marea Valencianista, Miguel Zorío ha iniziato una campagna di sensibilizzazione sociale del Valencianesimo e della società valenciana in generale, per impedire a Peter Lim di mettere a capo della squadra un allenatore che è già stato scartato da squadre come il Tottenham per le sue idee retrograde. Colui che sembra essere il nuovo allenatore del Valencia CF nella sua carriera professionale, ha rilasciato perle come le seguenti: “Non riesco davvero a vedere le donne nel calcio. Non mi piace dirlo, ma è così”, ha detto Gatusso (sempre a consonanti invertite) quando Adriano Galliani condivise il suo ruolo con Barbara Berlusconi al Milan nel 2013. Già nel 2008, come giocatore dei Rangers, Gatusso ha apertamente preso posizione contro il matrimonio gay: “Il matrimonio dovrebbe essere tra un uomo e una donna e il matrimonio gay è molto strano per me.” Viene anche criticato, tra gli altri, per i suoi commenti dopo che Kevin-Prince Boateng abbandonò una partita del Milan nel 2013 per insulti razzisti da parte dei tifosi della Pro Patria. “Quante volte i giocatori bianchi sono stati fischiati? È successo a me, ma non gli do molta importanza.” Miguel Zorío ha chiesto a tutti i tifosi del Valencia CF di “unirsi contro l’ingaggio di Gattuso come allenatore, quando il contratto con Bordalás non è ancora stato risolto.

Prosegue Zorío:

Abbiamo iniziato una campagna a cui chiedo a tutti i fan di Valencia CF di unirsi, la società che è contro questi pensieri fascisti, i club, le diverse piattaforme anti-Lim, e tutti i gruppi politici del parlamento e del consiglio comunale di Valencia, per fare fronte comune per evitare questo nuovo oltraggio all’immagine di Valencia CF. Peter Lim sta vivendo i suoi ultimi momenti a Valencia, e dovrebbe sapere che il cordone sanitario che abbiamo esteso gli impedirà di prendere decisioni dittatoriali. Valencia CF ha cessato di essere la loro corte e sta tornando ad essere un club per tutti. Il recupero del club è più vicino che mai.” Miguel Zorío vuole che tutti i politici, dal sindaco al presidente della Generalitat, tutti i rappresentanti dei gruppi politici di Valencia, il parlamento, il vicepresidente del Consiglio, il vicesindaco di Valencia, i consiglieri e gli assessori, prendano pubblicamente posizione contro Gattuso allenatore che nega il ruolo delle donne nel calcio di oggi.