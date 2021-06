Il Twitter del Tottenham preso d’assalto dai tifosi indignati per Gattuso

Pioggia di critiche, è già #GattusoOut. Per la lite con Jordan, per una sua frase sui buu razzisti a Boateng. Un mare di risposte contro il club e Levy

È una giornata dura al Tottenham. I tifosi non hanno preso bene la trattativa – che peraltro sembra avanzatissima – con l’ex tecnico del Napoli e anche della Fiorentina. Abbiamo già riportato l’articolo del Daily Mail ma la critiche non si fermano. I tifosi ricordano lo scontro con Joe Jordan e ovviamente non sono affascinati dal pedigree dell’allenatore caro ai giornalisti italiani.

Il Tottenham in serata ha pubblicato un tweet di incoraggiamento per il colombiano Davinson Sanchez in campo in Coppa America e l’account è stato inondato di critiche a Gattuso. Tanti i #GattusoOut, i #NoToGattuso, c’è chi dice che abbandonerà gli Spurs, che non andrà più allo stadio, che strapperà la tessera. C’è chi ricorda quando Gattuso – dopo i buu razzisti a Boateng – disse che i buu non erano peggio dei fischi ai calciatori bianchi.