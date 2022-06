“Senza dirci addio”, un nuovo episodio della saga dell’ex cronista di nera Dario Corbo

Nel suo ultimo libro, Giampaolo Simi racconta il mondo che viviamo tra mancanza di relazioni ed incapacità di vivere bene i rapporti tradizionali

Lo scrittore viareggino Giampaolo Simi è uno degli interpreti più interessanti del nuovo giallo italiano e le caratteristiche che avevamo intravisto nei libri precedenti si confermano in questo suo ultimo “Senza dirci addio (pagg. 400, euro 16; Sellerio)”, un nuovo episodio della saga dell’ex cronista di nera Dario Corbo, ora responsabile comunicazione della Fondazione artistica Beckford.

Mentre suo figlio Luca, ex calciatore di belle speranze, è sotto processo per la sua non partecipazione allo stupro di una ragazza, accade che Giulia – sua moglie – perda la vita in uno strano incidente stradale in una terra di nessuno tra Prato e Firenze. In questo bailamme Dario si trova sballottato dalla algida vicinanza di Dora Beckford la sua datrice di lavoro e le mire della Maddajena Currè, nuovo astro nascente di una galleria d’arte, che propone la mostra “Absentium” incomprensibile nella sua inconsistenza artistica. Dario, allora, ridiventa cronista di nera senza giornale – in un tempo che non ne contempla più – e tenta l’inchiesta muovendosi “come una testa di cazzo” tra interessi inconfessabili, dolori rabbiosi ed inquirenti che gli stanno addosso.

Simi in questo viaggio fatto di curiosità e mestiere di Corbo accompagna la narrazione con una lingua veloce e precisa nei sentimenti che racconta un po’ il mondo che viviamo tra mancanza di relazioni ed incapacità di vivere bene i rapporti tradizionali: padre-figlio; moglie-marito. È una capacità che Simi padroneggia e che si intreccia con un non comune intreccio delle vicende giallesche, mai banali, e che ti spingono all’ultima pagina per capire come si sia dipanata la aggrovigliata narrazione. In questo, forse, Simi è superiore a tutti gli altri facitori di romanzi odierni a contenuto di thriller e di giallo.