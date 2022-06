Sconcerti: «Per Bernardeschi e Romagnoli non è facile trovare collocazione: escono da ingaggi d’altri tempi…»

Mario Sconcerti, come di consueto, è intervenuto a Maracanà, in onda su Tmw Radio. Le sue dichiarazioni, così come riportate da Tuttomercatoweb.

Maldini e Massara.

«Quando si manovrano i soldi degli altri, bisogna avere un’autonomia creativa ma anche prudenza. Non so cosa voglia dire Maldini come autonomia. Credo che gli sarà data, nel senso di muoversi come crede sul mercato ma non dal punto di vista dei soldi»

Belotti.

«La cosa strana è che si pensava che uno come lui andasse via da Torino in altro modo. E’ sempre stato chiaro che non rinnovava volentieri. Tutte queste difficoltà di fronte a un ingaggio importante ma non troppo non si capiscono. Pensavo fosse più collocabile. Uno come lui credo possa fare la differenza. Andrebbe preso in fretta per me. Se devo pensare al Milan, lui garantisce molti più gol di Origi. Credo che nella mancanza di gol attuale, uno come Belotti, che ha fatto 9 gol praticamente non giocando, credo sia uno che per 3-4 anni possa fare ancora molto bene. Lo vedrei bene alla Fiorentina ma non so se ha i parametri per andarci»