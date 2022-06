Repubblica: è tutta da verificare la disponibilità di Koulibaly ad andare alla Juventus

De Ligt ha chiesto di essere ceduto. De Laurentiis vuole 40 milioni per il senegalese. La Juve non ha i soldi per Laporte, resta Lenglet

De Ligt vuole lasciare la Juventus. Ha chiesto di essere ceduto. Non c’è accordo con il club né sulla riduzione dell’ingaggio né su quella della clausola. Ora a Torino si apre la riflessione. Repubblica scrive che vendendo subito il difensore olandese, il club potrebbe volgere l’attenzione all’obiettivo Koulibaly, e anche rinforzare la squadra in altri reparti.

“C’è fermento e la Juve sta ragionando su cosa sia meglio sperare: nei soldi o nel giocatore? A Torino hanno un’alternativa d’alto livello a De Ligt: Koulibaly. Con i soldi dell’olandese si potrebbero soddisfare le richieste del Napoli (De Laurentiis chiede 40 milioni) e avanzarne un bel po’ per altre operazioni, ma è tutta da verificare la disponibilità del senegalese a vestire il bianconero. Allegri ha chiesto un centrale mancino per rimpiazzare Chiellini e in ballo ci sono Laporte del City (bravo ma costoso) e Lenglet del Barcellona (meno costoso però anche meno bravo), ma in assoluto non esiste una soluzione di primissimo livello — salvo appunto Koulibaly — per rimpiazzare De Ligt”.