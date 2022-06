CorSport: rottura tra De Ligt e la Juventus, l’olandese chiede di essere ceduto

La storia d’amore tra De Ligt e la Juventus sembra essersi rotta sulla questione della riduzione dell’ingaggio e del taglio della clausola. Lo scrive il Corriere dello Sport. L’olandese chiede di essere ceduto. Piace in Premier.

De Ligt avrebbe dovuto essere uno dei perni della ricostruzione, un punto fermo del futuro insieme a Chiesa, Locatelli e Vlahovic, e invece il progetto è ad un passo dal naufragio. Ieri a Milano c’è stato l’incontro tra i dirigenti della Juventus e l’avvocato Rafaela Pimenta, che cura gli interessi del difensore, ma non si è raggiunto un accordo.

“La voglia da parte della Signora non collimava con le intenzioni di De Ligt. Innanzitutto sulla clausola, che ammonta a 115 milioni. Troppo elevata, secondo l’entourage del giocatore, che l’ha intesa come un freno nei confronti di potenziali opportunità di mercato e che quindi ha chiesto di abbassarla. Un’ipotesi di lavoro era quella di un taglio fino a portarla attorno agli 80 milioni ma non se n’è fatto nulla. Altro capitolo: l’ingaggio. De Ligt è attualmente il più pagato della rosa bianconera, con uno stipendio di 8 milioni più bonus che fanno salire l’ammontare complessivo a 12. Nell’ottica della sostenibilità dei conti e del contenimento dei costi, la Juve avrebbe voluto vorrebbe spalmare il compenso o, in alternativa, ridurre il totale dei bonus. Niente da fare; il riassunto di giornata è la richiesta da parte di De Ligt di essere ceduto”.