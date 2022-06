Osimhen: «Dobbiamo chiedere scusa ai nigeriani per la mancata qualificazione ai Mondiali»

A FootballRepublik: «Tutti sono tristi, il dolore resta e rimarrà per sempre, ma dobbiamo superarlo e guardare avanti»

In un’intervista a FootballRepublik, l’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, chiede scusa ai tifosi nigeriani per la mancata qualificazione della Nigeria alla Coppa del Mondo 2022. La Nazionale è stata eliminata dopo la sconfitta contro il Ghana, nei playoff di marzo.

“A volte nel calcio è così. Innanzitutto, poiché i ghanesi avevano l’ambizione di andare alla Coppa del Mondo, volevamo andarci anche noi. Ma è andata così. Dobbiamo chiedere scusa ai nigeriani. Molte persone ci supportano ancora, ma quello che dobbiamo fare è cercare di riportare tutti i nostri sostenitori al 100%. Siamo sulla strada giusta, facendo bene le cose con il nuovo allenatore e lo staff tecnico. Ma tutti sono tristi, nessuno è felice anche adesso il dolore resta e rimarrà per sempre. Ma dobbiamo superarlo. Per prima cosa dobbiamo guardare avanti a ciò che ci riserva il futuro e con la qualità che possediamo, da qui in avanti, tutto ciò che vedo è la grandezza”.