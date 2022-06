Il nuovo terzino sinistro del Napoli, Mathías Olivera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media del suo Paese. In particolare, a Sport890. Olivera ha parlato dell’infortunio che si è procurato con la sua Nazionale qualche giorno fa, nella sfida a Panama. Un infortunio che a primo acchito sembrava più grave e che ha tenuto col fiato sospeso non solo gli uruguagi (in vista del Mondiale) ma anche la società che l’ha appena acquistato.

«Sto molto meglio – ha detto – anche se il ginocchio è un po’ gonfio. Mi sono spaventato parecchio. Grazie a Dio si tratta soltanto di una distorsione, in tre settimane sarò ok. Ho provato in tutti i modi a rimanere in campo, a continuare la partita, poi ho sentito uno scricchiolio e ho davvero temuto il peggio, ovviamente ero in un’ansia tremenda per il crociato. Poi, fortunatamente, gli esami hanno escluso conseguenze peggiori: è solo una distorsione. Quando la dottoressa me l’ha detto, sono andato a dormire felice»