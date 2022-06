Infortunio per Olivera, sospetta distorsione al ginocchio

L’uruguaiano appena acquistato dal Napoli si è fatto male in Nazionale contro Panama. Nelle prossime ore se ne saprà di più

Comincia male l’avventura di Olivera a Napoli. Il laterale sinistro acquistato dal club azzurro si è infortunato nel corso della partita tra l’Uruguay e Panama. È uscito al 37esimo minuto in lacrime. I medici parlano di sospetta distorsione al ginocchio sinistro. Nelle prossime ore se ne saprà di più, e ovviamente il grado della lesione per capire quanto tempo dovrà stare fermo. Se non sarà necessario l’intervento chirurgico se la può cavare in un mese. Altrimenti i tempi si allungheranno