La Serie A torna a discutere di media company: il piano prevede la creazione di due società

“I club spingono per la creazione di una media company della Serie A. Nel corso dell’ultima assemblea di Lega, diversi dirigenti hanno rappresentato al presidente Lorenzo Casini e all’ad Luigi De Siervo l’urgenza di costituire una società indipendente per la gestione dei diritti televisivi e degli altri asset commerciali del campionato italiano. Fra i presidenti circola già una bozza di piano che, secondo quanto risulta a Milano Finanza, prevede la creazione di due newco. La prima sarebbe una media company a tutti gli effetti, titolare dei diritti, controllata al 100% dalla Lega ma con una gestione indipendente. La seconda consisterebbe invece in una società di distribuzione in grado di accogliere nel capitale investitori terzi”.