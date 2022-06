La Formula Uno contro Nelson Piquet: aveva rivolto espressioni razziste verso Hamilton

Le frasi furono pronunciate a novembre 2021 su Youtube, il video è tornato virale in Brasile. La F1: «linguaggio discriminatorio e razzista è inaccettabile»

Hanno fatto ancora discutere i vergognosi epiteti razzisti che Nelson Piquet aveva indirizzato a Lewis Hamilton lo scorso novembre (2021) nel commentare l’incidente con Verstappen a Silverstone, in un’intervista che concesse ad un canale Youtube, Enerto.

Il ne***tto – disse l’ex pilota brasiliano – ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il ne***tto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco

Ebbene, il video di quell’intervista è diventato virale in questi giorni, in Brasile è un trending topic sui social network. Tanto da costringere la Formula Uno ad intervenire con una posizione ufficiale.

«Il linguaggio discriminatorio e razzista – recita la diapositiva condivisa sui canali social ufficiali – è inaccettabile, in qualsiasi forma, e non deve trovare nessuno spazio nella società. Lewis è un incredibile ambassador del nostro sport e merita rispetto. I suoi instancabili sforzi per valorizzare la diversità e promuovere l’inclusione sono una lezione per molti: è qualcosa per cui ci impegniamo in F1»