La Fifa: oltre il 50% di giocatori ha ricevuto insulti omofobi e razzisti sui social

La Fifa ha pubblicato un rapporto indipendente sugli abusi social nei confronti dei calciatori durante i tornei internazionali.

Il rapporto ha utilizzato l’intelligenza artificiale per tracciare oltre 400.000 post sulle piattaforme dei social media durante le semifinali e le fasi finali di due competizioni internazionali (Euro 2020 e Coppa d’Africa 2021): ne risulta che oltre il 50% dei giocatori ha ricevuto una qualche forma di offesa o insulto discriminatorio. Si tratta soprattutto di commenti omofobi (40%) e razzisti (38%).

Il presidente Fifa, Gianni Infantino, dichiara a tal proposito:

“Il nostro dovere è proteggere il calcio, e questo inizia con i giocatori che portano tanta gioia e felicità a tutti noi con le loro imprese sul campo. Purtroppo si sta sviluppando una tendenza in cui una percentuale di post sui canali social diretti a giocatori, allenatori, direttori di gara e alle squadre stesse non è accettabile: ogni forma di discriminazione non trova posto nel calcio”.