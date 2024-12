Romina: «Bisogna tornare alla vita semplice senza farsi contagiare dalla frenesia o allettare dalle promesse della finanza»

L’ex moglie di Al Bano a Grazia: «La vita è un soffio, oggi siamo qui, domani saremo proiettati nell’universo. È meglio concentrarci sulla nostra evoluzione spirituale»

Grazia ha intervistato Romina Power, figlia d’arte ed ex moglie di Al Bano Carrisi. Oggi a 73 anni si divide tra gli Stati Uniti e la Puglia e continua a coltivare l’arte, musica, pittura e scrittura. Per lei sono strumenti potenti per raccontare la sua visione spirituale del mondo. Una visione che forse fa un po’ a pugni con le recenti indiscrezioni che parlano del suo no alla partecipazione al Festival di Sanremo con Al Bano. Tra le motivazioni ci sarebbe una sua molto esosa richiesta economica.

Romina parla del cambiamento climatico, uno dei problemi che le sta più a cuore

«Sin dagli anni settanta ho inserito canzoni che parlando di ecologia nei miei album. La natura è nel mio cuore, nei miei libri, nei dipinti. L’asse terrestre si sta spostando anche se impercettibilmente e già ne stiamo subendo le conseguenze. Ma non tutte le catastrofi sono naturali. Penso che dovremmo smettere di produrre plastica e di consumare senza criterio. E chiedo più consapevolezza verso il mare e le sue creature. Mi sento una custode di questo pianta, unico nel suo genere. Dobbiamo amarlo tutti di più. Su Marte non troveremo niente di tutto questo».

Leggi anche: Al Bano voleva andare a Sanremo, Romina ha detto no e infranto il suo sogno

Qual è il messaggio che vorrebbe lasciare al suo pubblico e sopratutto alle nuove generazioni?

«Messaggio? Non ci sono riusciti i grandi profeti…Figuriamoci quanto possa contare il mio parere. Comunque bisogna ritornare alla vita semplice. Penso che se ognuno avesse un pezzetto di terra per una casa e un orto, vivremmo tutti meglio. Non facciamoci contagiare dalla frenesia, dagli status symbol o allettare dalle promesse della finanza. La vita è un soffio, oggi siamo qui, domani saremo proiettati nell’universo. È meglio concentrarci sulla nostra evoluzione spirituale»

ilnapolista © riproduzione riservata