«Allenarsi a piedi nudi come Sinner fa bene, si attiva un maggior numero di muscoli»

Il vicepresidente della Federazione medico sportiva italiana spiega ad Oggi che gli strani allenamenti del numero uno al mondo servono per migliorare la stabilità e l’equilibrio.

Oggi propone nella sua rubrica delle domande un quesito che parte dagli allenamenti del numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha l’abitudine di allenarsi spesso a piedi nudi, e questo potrebbe apparire assurdo per la maggior parte di noi. Ma invece, secondo Gianfranco Beltrami, vicepresidente della Federazione medico sportiva italiana, è corretto e farebbe bene anche a noi.

“Nei piedi ci sono ben 20 muscoli diversi, oltre cento tendini e legamenti, 28 ossa e oltre 30 articolazioni. Usando le scarpe si utilizza solo una minima parte di queste strutture, mentre allenandosi scalzi si attivano un numero maggiore di muscoli e non soltanto dei piedi, ma anche delle gambe e del core (addominali, lombari..). Quindi è senz’altro utile sostenere la mobilità dei piedi, dalle dita al tallone, con allenamento senza scarpe, favorendo in questo modo la stabilità e l’equilibrio e migliorando la percezione del proprio corpo”.

Questo vale per tutti, ma in misura maggiore per i tennisti in quanto la stabilità è fondamentale per eseguire colpi precisi.

Esistono però delle attenzioni da seguire: “Se ci si vuole allenare scalzi è però importante che la superficie su cui ci si allena sia adatta e ben ammortizzata, in quanto un terreno troppo duro o irregolare aumenta il rischio di farsi male”.

