Al Bano voleva andare a Sanremo, Romina ha detto no e infranto il suo sogno

Secondo il settimanale Oggi Carlo Conti voleva riunire la coppia, ma Romina avrebbe fatto una richiesta economica esagerata per le disponibilità della Rai.

Oggi racconta uno dei tanti dietro le quinte del prossimo Sanremo targato Carlo Conti. Si tratta di quello relativo alla mancata partecipazione di Al Bano al festival.

Al Bano è stato escluso dalla rosa dei 30 cantanti in gara per il prossimo Sanremo. Oggi riporta un suo laconico commento «Volevo chiudere la mia carriera sanremese nel 2025, non mi hanno concesso questa bontà? Pazienza! Non ci riproverò più, continuerò a cantare nelle più grandi piazze del mondo». Ha dare qualche informazione in più ci pensa la compagna Loredana Lecciso: «Ci è rimasto male. Ma preferisce non fare polemiche, non sarebbe elegante».

Leggi anche: Al Bano: «Lasciai Romina per colpa delle canne. Fumava marijuana anche quattro volte al giorno»

Secondo il settimanale dietro l’assenza di Al Bano ci sarebbe Romina che avrebbe detto no. La ricostruzione dei fatti secondo Oggi. “Sembra che il direttore artistico Carlo Conti avesse intenzione di fare il colpo grosso e di riportare in gara Al Bano e Romina, insieme. A Sanremo la coppia più amata della canzone italiana aveva vinto il festival nel 1984, con Ci sarà. Sono seguite poi due ospitate: una nel 2015, subito dopo la reunion a Mosca, e un’altra nel 2020, per presentare il brano Raccogli l’attimo, scritto da Cristiano Malgioglio. In entrambi i casi, è stato boom di ascolti.

Le trattative sono partite, ma non si sarebbe trovato un accordo. A dire no sarebbe stata Romina. Si vocifera anche di una sua richiesta economica esagerata per le disponibilità della Rai. Naturalmente Al Bano sarebbe andato, volentieri, anche da solo”.

ilnapolista © riproduzione riservata