La telenovela sembra davvero vicina alla conclusione dopo mesi di un tira e molla infinito sull’ingaggio e sulla clausola rescissoria.

Kvaratskhelia vicino al rinnovo, per lui ingaggio da top player (Repubblica)

Il rinnovo di Kvaratskhelia si avvicina, scrive Repubblica con Pasquale Tina:

E poi c’è Kvara. La telenovela sembra davvero vicina alla conclusione dopo mesi di un tira e molla infinito sull’ingaggio e sulla clausola rescissoria. Il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli di una trattativa davvero importante che darà al georgiano lo status di top player anche dal punto di vista economico e consentirà al club azzurro di avere maggiore forza in caso di un’offerta in arrivo la prossima estate da una delle big d’Europa ( Barcellona, Psg, Liverpool). Il diretto interessato, al momento, è concentrato soltanto sul recupero dall’infortunio al mediale del ginocchio destro rimediatocontro la Lazio. Domani (inizio alle 18, arbitro Doveri) Kvara non ci sarà alla Dacia Arena contro l’Udinese: le sue condizioni saranno valutate la prossima settimana prossima. Difficile ( ma non impossibile) un recupero in extremis con il Genoa, più probabile con il Venezia nell’ultima gara del 2024. Conte spera di non dover aspettare la trasferta del Franchi contro la Fiorentina, in calendario il 4 gennaio.

Kvaratskhelia si è fatto male in uno dei tanti falli subiti e non fischiati. Gli arbitri lasciano che venga picchiato – VIDEO

Kvaratskhelia si è fatto male seriamente. Lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. E si è fatto male in uno dei tanti, tantissimi, falli che subisce ogni partita e che non vengono fischiati. È avvenuto anche domenica scorsa in Napoli-Lazio. Eravamo al 41esimo del primo tempo. Kvara sulla sinistra, lato corto dell’area di rigore, supera Marusic che gli frana addosso (e gli causa la lesione, poteva provocare la rottura del legamento).

L’assurdo è che l’arbitro Colombo non ha neanche fischiato il fallo. Ha fatto proseguire l’azione come se nulla fosse. Era un fallo nettissimo che non a caso priverà il Napoli del georgiano probabilmente per un mesetto. Non contento, l’arbitro Colombo è anche andato a intimare a Kvara di uscire dal campo per farsi medicare. Semplicemente assurdo.

Ormai è sempre così. Il fallo su Kvaratskhelia sembra che sia stato legalizzato. Ne subisce tantissimi a partita, dalla prima giornata di campionato, e non è per niente protetto dalla classe arbitrale. Si parla tanto di tutelare il gioco e i calciatori. Vengono fischiati falli ridicoli e poi non viene difeso un giocatore che crea continuamente spettacolo, che ha un bagaglio tecnicamente decisamente superiore. Invece gli arbitri consentono che venga sistematicamente picchiato. Com’è accaduto contro la Lazio. Le conseguenze, ovviamente, le paga solo il Napoli. Perde Kvara per un mese per le conseguenze del gioco duro impunito.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI PER KVARATSKHELIA

Tegola Kvaratskhelia, lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio: ha finito il 2024?

Bruttissime notizie per il Napoli e per Conte. Il club ha appena pubblicato un bollettino medico sulle condizioni di Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo un contrato durante Napoli-Lazio, ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio. Oggi le analisi e il referto non è dei migliori. Potrebbe aver finito l’anno. Salterà almeno Udinese, Genoa e Venezia, a rischio anche Fiorentina-Napoli del 4 gennaio. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

Il comunicato:

“Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l’iter riabilitativo“.

Per Kvara ora si prospettano circa 20/30 giorni di stop, ha finito il 2024.

