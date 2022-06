Kvaratskhelia segna ancora (VIDEO), la sua Georgia la batte la Nord Macedonia (mica è l’Italia)

Ancora un gol (e che gol) del nuovo acquisto del Napoli che possiamo già definire il Gigi Meroni del Caucaso

Kvaratskhelia segna ancora. E che gol. Kvaratskhelia entusiasma partita dopo partita. Il nuovo acquisto del Napoli è ancora protagonista. Conduce la sua Georgia alla vittoria in casa della Nord Macedonia in Nations League. La Georgia batte 3-0 fuori casa i nord macedoni mentre la Nazionale è riuscita nell’impresa di perdere in casa 0-1 e dire addio ai Mondiali. Kvaratskhelia ha segnato un gran gol, la rete del 2-0 con un destro portentoso da fuori area. Imparabile. A Napoli non vediamo l’ora di poter assistere dal vivo a questo calciatore che già scalda i cuori, il Gigi Meroni del Caucaso.

La Georgia è prima a punteggio pieno dopo tre partite nel gruppo 4 della Serie C di Nations League con Nord Macedonia, Bulgaria, Gibilterra.

🔵🇬🇪 Khvicha #Kvaratskhelia ancora in gol con la Georgia! Stavolta dalla distanza, da zona centrale, dopo un ottimo dribbling. Botta e gol. pic.twitter.com/iolmIQRMff — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) June 9, 2022