Indice di liquidità, Lotito festeggia la decisione del Tar: «Alla fine vinco sempre»

Il presidente della Lazio intercettato a margine della mostra “Uniformi & Casacche”. «I risultati si centrano, non si annunciano. Vogliamo competere alla pari con tutti»

Si mostra parecchio soddisfatto il presidente della Lazio Claudio Lotito che – intercettato a margine della mostra “Uniformi & Casacche”, organizzata dall’Esercito Italiano e dal Lazio Museum – ha rilasciato alcune battute ai giornalisti presenti. «Sono molto impegnato in questo periodo», ha detto «ma come vedete, alla fine, vinco sempre».

Lotito non poteva che riferirsi alla decisione del Tar del Lazio, che ha respinto il contro-ricorso presentato dalla Figc in merito alla decisione del Collegio di Garanzia del Coni di accogliere il ricorso della Lega sul tema dell’indice di liquidità, che in base alle nuove norme sarebbe diventato un requisito per l’ammissione al campionato. Una prospettiva che Lotito, assieme a Casini, ha avversato convintamente, e che alla fine è riuscito a sventare.

Il presidente della Lazio, allo stesso evento, ha anche parlato di calciomercato.

«L’obiettivo è fare sempre meglio ma non si fanno previsioni. I risultati si centrano, non si annunciano. Per quanto riguarda il mercato, mon si fanno regali, si organizza una squadra che sia più competitiva di quella della scorsa stagione. Abbiamo avuto un periodo d’assestamento con una guida tecnica e un assetto tattico completamente diverso. Stiamo costruendo la squadra all’insegna di quello che è il nuovo assetto tecnico e con la possibilità di poter competere alla pari con tutti»