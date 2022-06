Il Corriere della Sera presenta «i pioneri del fai-da-te», i top player senza agenti

Sono gli ultimi romantici o tracciano una strada nuova? De Bruyne s’è seduto col City senza procuratori. Kimmich dichiarò: «quando faccio degli errori, almeno sono miei»

De Bruyne, Kimmich e i loro fratelli. Sono i top player senza procuratori, che optano per il «fai-da-te». Li presenta il Corriere della Sera, che si chiede se siano gli ultimi romantici o se traccino – al contrario – una strada nuova. Per che motivo? Non conta. I motivi potrebbero essere mille, dalla voglia di libertà a legittime intenzioni economiche. La cosa è tornata alla ribalta con la vicenda Lukaku, che sta gestendo praticamente da solo il ritorno all’Inter. Con l’Inter negoziò personalmente anche Skriniar nel 2019. Anche De Bruyne s’è presentato da solo al City per allungare e adeguare il suo contratto, pur avvalendosi del lavoro di un team di analisti che ha dimostrato – numeri alla mano – la sua centralità nel progetto. Prolungamento ottenuto, a 24 milioni l’anno.

Di sottofondo, scrive il Corriere, «l’invadenza di certi procuratori, la loro voglia di spingere le trattative al limite, alla caccia anche della commissione più alta». C’è chi ha sempre fatto così. Un esempio è Kimmich.

Joshua Kimmich, factotum del Bayern Monaco e della Germania, è uno di questi: svelto di testa e di piede, il 29enne tedesco ha rinnovato da solo il suo contratto con il club: «Volevo sedermi al tavolo delle trattative per capire esattamente cosa viene detto e valutato in queste circostanze — ha spiegato a maggio alla rivista francese SoFoot —. Ho avuto alcune esperienze negative con il mio agente in passato e sento di essere la persona migliore per difendere i miei interessi. Quando faccio degli errori, almeno sono miei. E solo miei».