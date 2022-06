“Hustle”, il film pieno zeppo di stelle NBA che recitano se stesse

Prodotto da LeBron James e da Adam Sandler, che ne è protagonista nel ruolo di un osservatore dei 76ers, è diretto da Jeremiah Zagar

Per quelli che #Mertensrestaono? consigliamo di vedere su Netflix “Hustle” un film con uno dei migliori attori hollywoodiani Adam Sandler, che parla del nostro sport preferito: il basket NBA.

Il film prodotto da tale LeBron James e dallo stesso Sandler gode della sceneggiatura di Will Fetters e Taylor Materne, è diretto da Jeremiah Zagar ed ha le musiche trascinanti del genio Dan Deacon e la fotografia nitida di Zak Mulligan.

Stanley Sugarman (Adam Sandler) è un osservatore dei 76ers la gloriosa franchigia di Philadelphia: viaggia tutto l’anno, soprattutto in coincidenza della combine del Draft, per visionare i nuovi talenti da inserire nella Lega maxima della palla a strisce. Stanley è un ex giocatore della Temple University ed ha amici come Doctor J (Julius Erving, himself), ma è in cerca della sua occasione per diventare assistant coach dei 76ers. Con la nomina già in tasca gli muore Rex Merrick (Robert Duvall) il presidente della squadra ed il figlio che gli subentra, Vince Merrick (Ben Foster), si rivela solo un bamboccio viziato che lo relega ancora in giro per il mondo a cercare ‘scelte’. Sugarman, per puro caso, in un playground spagnolo scopre un operaio edile Bo Cruz (Juan Hernangómez) che è un’ala grande con caratteristiche anche di assistman e stoppatore da urlo.

Il film è tutto incentrato sul tentativo dello scout di porre all’attenzione della franchigia della Pennsylvania il suo pupillo, che poi allenerà in proprio dopo un duro scontro con il patron Vince.

Il film – pieno zeppo di stelle NBA che recitano se stesse – segue un po’ la falsariga narrativa di tanti prodotti di genere ma la bravura degli attori e l’atmosfera della pallacanestro NBA, dove conta molto il feel basket, unito ad un’ossessività che frega anche il talento, per il raggiungimento dello scopo, racconta un po’ il sogno americano con cui siamo cresciuti, prima che le stragi domestiche figlie della libera vendita delle armi adulterasse lo spirito originario di questo grande Paese occidentale.