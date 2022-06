CorSport: il Bayern Monaco ha chiesto informazioni al Napoli per Osimhen

Non più soltanto la Premier League: su Victor Osimhen sembra aleggiare anche l’ombra della Bundesliga. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, al Napoli è arrivata una telefonata informativa del Bayern Monaco per capire che margini di manovra ci sono nella trattativa riguardante l’attaccante nigeriano.

Allo stesso tempo il club tedesco si è fiondato su Manè, ma le due operazioni non si escluderebbero a vicenda.

La telefonata del Bayern, spiega il quotidiano sportivo, ha avuto come scopo

“capire la posizione di Osi e i margini di manovra di un affare dai costi elevatissimi”.

“Il club azzurro, come noto, ha definito in 110 milioni di euro la valutazione di partenza di Osi e il Bayern, storia altrettanto nota, è decisamente attento e virtuoso sul mercato. Fatto sta che il futuro di Victor torna di attualità: telefonate dalla Germania e soprattutto dall’Inghilterra, sì, dove United, Arsenal e Newcastle continuano a pesare le prossime mosse. Il prezzo del cartellino, del resto, è notevole e il Napoli sotto i 100 milioni non è disposto a scendere”.