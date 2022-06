CorSera: Gazidis è a Milano ma non ha incontrato Maldini e Massara

Ancora nessuna novità in merito al rinnovo di Maldini e Massara. E oggi scadono i contratti. Ieri si era pensato che la svolta fosse vicina, dato l’arrivo a Milano dell’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, ma, scrive il Corriere della Sera, Gazidis non ha incontrato i due dirigenti rossoneri. Tutto rimandato.

“I colloqui sono in corso e addirittura c’è chi ipotizza che le sospirate firme possano arrivare anche nei primi di luglio. La prospettiva però lascia perplessi i due manager dal momento che lunedì ci sarà il raduno e la squadra ha perciò bisogno di una completa operatività da parte dei quadri dirigenziali. La presenza ieri pomeriggio in sede di Ivan Gazidis sembrava lasciar presagire un contatto tra le parti: in realtà l’a.d. non ha mai incontrato gli uomini mercato del Milan”.