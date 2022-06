Botti: «Il falso in bilancio è molto difficile da dimostrare. Non ci saranno conseguenze per il Napoli»

L’avvocato penalista al CorMez: «Il club è uscito completamente dal giudizio sportivo. E con la massima trasparenza»

Il Corriere del Mezzogiorno intervista l’avvocato penalista Claudio Botti. Il tema è quello dell’inchiesta per falso in bilancio che ha coinvolto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentis e altri quattro membri del consiglio di amministrazione societario. Botti è sereno nell’affermare che il Napoli non rischia nulla.

«Il reato di falso in bilancio è uno dei più difficili da dimostrare, non a caso è stato oggetto di numerose riforme legislative. Figuriamoci in una materia tanto opinabile quanto quella della valutazione di un calciatore. Non conoscendo i particolari della vicenda, inviterei, dunque, ad essere prudenti».

La Procura federale aveva già escluso qualsiasi responsabilità del presidente e della società. Perché non si è tenuto conto di questo verdetto?

«Tra i due ambiti non c’è alcun contatto. C’è una totale autonomia di criteri e di presupposti valutativi. Il falso in bilancio è una fattispecie che ha presupposti molto diversi dall’illecito sportivo».

L’esercizio dell’azione penale potrebbe determinare la riapertura dell’inchiesta sportiva ed esporre il Napoli a qualche forma di penalizzazione?

«Assolutamente no. Non ci sarà alcuna conseguenza per la squadra. Non so dire però cosa potrebbe succedere di fronte a un’eventuale condanna penale definitiva. Allo stato, il Napoli è uscito completamente dal giudizio sportivo. E con la massima trasparenza».