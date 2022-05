Zeman: «Il Milan ha meritato lo scudetto, ma il Napoli deve rammaricarsi per l’occasione persa»

Al CorSera: «Era la squadra favorita, più dell’Inter. Di partite come quella che ha fatto l’Inter a Bologna il Napoli ne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente».

Il Corriere della Sera intervista Zdenek Zeman. Parla del campionato di Serie A che si è appena concluso con la vittoria del Milan.

Non pensa che l’Inter abbia buttato via lo scudetto nel recupero di Bologna?

«Risultati come Bologna-Inter li hanno avuti anche Milan e Napoli. Penso che debba rammaricarsi più il Napoli che l’Inter per l’occasione persa. Era la squadra favorita. Di partite come quella che ha fatto l’Inter a Bologna il Napoli ne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente».

Sulla Var:

«Tendenzialmente dovrei essere contrario alla Var, perché a me piace un calcio più umano dove sbagliano sia i calciatori che gli arbitri. Però c’è stato un periodo in cui il calcio non era umano, perché gli errori arbitrali non erano per tutti. E allora dico benvenuta alla Var».