Sconcerti: Klopp ha perso la sua rabbia contadina, ha messo bellezza nel bisogno di essere essenziale

Lo scrive, sul Corriere della Sera, Mario Sconcerti nel commento alla partita tra Liverpool e Real Madrid, finale di Champions League vinta dai Blancos. Una partita all’italiana.

“Non ci sono stati dribbling, pochissima profondità. Un calcio vero, anche se molto orientato, controllato. Come in tutte le grandi finali, l’importanza del risultato ha limitato le intraprendenze. Il gol di Vinicus a inizio ripresa, molto bello per come parte da Carvajal ed è portato all’assist da Valverde, rompe la partita e spezza in due il gioco. Diventa una diversa partita all’italiana, con quattro attaccanti del Liverpool e il Real che non dimentica il palleggio ma si chiude come fosse un avversario qualunque. È qui che il Liverpool dimostra di aver sbagliato partita, forse stagione, sia pure ai suoi livelli. Troppo tempo a giocare a scacchi, tocchi prestigiosi, ma velocità solo quando era già sotto. Ha perso Klopp la sua rabbia contadina, ha messo bellezza nel vecchio bisogno di essere essenziale. Grande squadra, ma splendidamente involuta”.