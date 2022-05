Rocchi: «Vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola ma non è semplice»

Le parole del disegnatore arbitrale a margine della presentazione di un libro, raccolte da Tmw. «Var o non Var, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione»

A margine della presentazione di un libro su Concetto Lo Bello, ha preso parola il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che è intervenuto su alcuni dei temi che riguardano da vicino gli arbitri. Le riporta il noto portale Tuttomercatoweb.

«Tutti cerchiamo e vorremmo riavere arbitri con la A maiuscola, ma non è semplice. Siamo di fronte a un cambio generazionale molto importante. VAR o non VAR, un arbitro deve essere in grado di prendere una decisione»