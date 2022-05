De Laurentiis: «Complimenti a Milan e Inter, ma anche a noi che torniamo in Champions»

Al termine del campionato vinto dal Milan sono arrivati i complimenti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla squadra vincitrice dello scudetto ma anche ai ragazzi di Spalletti, che hanno chiuso la stagione terzi con 9 punti di vantaggio sulla Juve e 15 sulla quinta in classifica. De Laurentiis sottolinea che l’obiettivo era il ritorno alla Champions e ringrazia Spalletti, la squadra, lo staff e tutti i tifosi del Napoli.

Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions (continua)

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 22, 2022