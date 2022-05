Dalla Francia rilanciano: Di Maria ha l’accordo con la Juventus

Su Goal France. El Fideo, in scadenza di contratto col Paris Saint Germain, firmerà coi bianconeri un contratto di un anno con opzione per il secondo

Sarebbe cosa fatta, secondo la redazione di Goal France, l’arrivo di Angel Di Maria alla Juventus. Il fuoriclasse argentino, in scadenza di contratto col Paris Saint Germain, firmerà coi bianconeri, nei prossimi giorni, un contratto di un anno con opzione per il secondo. Era proprio il secondo anno di contratto a tenere arenata la trattativa, condotta in gran segreto ed iniziata poco meno di un mese fa, alla fine di aprile.

Poche ore fa, la svolta: El Fideo non vuole rinunciare al calcio che conta e ha deciso di rinunciare la corte di diverse squadre di Mls e dire di sì alla squadra di Allegri.