Casemiro e la vita da mediano: «La gente vede solo gol e assist, io per mestiere spengo incendi»

Dice Carlo Ancelotti che Carlos Henrique Casemiro farà l’allenatore. A Parigi li aspetta il Liverpool di Jürgen Klopp, la finale di Champions. Il Paìs lo intervista perché dice poche banalità. Soprattutto: è uno che studia, già da giocatore. “Prende appunti”.

Una vita da mediano, tipo.

“Il centrocampista difensivo deve essere generoso nello spegnere gli incendi. E molte volte le persone non lo vedono. Non rubi una palla, ma copri un buco. Quando parli di calcio, parli di sforzi collettivi. La gente vede sempre gol e assist, e crede che il calcio sia questo. E no, è molto di più. È coprire i vuoti, aiutare i compagni, parlare con loro, spegnere incendi da tutte le parti. Perché le persone vedono i gol, ma non è così. Il grande esempio è Karim. Segna tanti gol e si parla di lui e del Pallone d’Oro, ma per me non è cambiato nulla. E’ il migliore nove da anni”.

“Prima si viveva da dieci, ma il calcio moderno è cambiato. Ora il mediano deve rubare e far giocare la squadra. Ogni calciatore deve mostrare tante cose. L’attaccante, anche il difensore e il centrale, hanno qualità”.