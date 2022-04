Zazzaroni: in bocca al lupo all’arbitro Sozza, se ha le palle uscirà indenne da Inter-Roma

Sul CorSport commenta la polemica per la designazione. “Se non è in grado di affrontare queste pressioni non diventerà mai un grande arbitro

Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta la scelta di affidare Inter-Roma all’arbitro Simone Sozza, 34 anni, della sezione di Seregno, bassa Brianza. Seregno è a soli 25 chilometri da Milano, 11 da Monza e 6 da Lissone, scrive. Ovviamente la designazione ha scatenato la polemica tra i tifosi della Roma: perché scegliere proprio un milanese?

Sozza ha già arbitrato una milanese contro una romana:

Zazzaroni scrive:

“Il più che responsabile Rocchi sa di occupare un posto scomodissimo che mette a rischio fegato e pressione. Sfortuna vuole che nel momento meno indicato si ritrovi – come tanti allenatori – con la squadra decimata: Orsato, Irrati e Aureliano sono out, Fabbri rientra nel weekend, un paio gli appiedati per “motivi tecnici”. È al primo anno, un anno anche per lui di formazione e conoscenza diretta del ruolo nella sua complessità. A differenza del suo predecessore, più affabile e di mondo, Rocchi è un tipo reattivo, ma anche rigoroso. Vabbeh, ma tanto queste cose ai tifosi “colpiti” da improvviso sospetto interessano il giusto. En attendant Mariani di Aprilia fischietto titolare in una partita della Lazio o della Roma e stabilito che qualche anno fa Doveri era considerato una pippa mentre oggi è forse il migliore (sbagliando si impara solo se si è intelligenti e attenti), il mio personale in bocca al lupo a Sozza: se è un arbitro con le palle uscirà indenne e migliorato anche da Inter-Roma; se non le ha, se non è in grado di affrontare pressioni di questo genere, non diventerà mai un grande arbitro e presto eviterà altre trasferte al suo tutor”.