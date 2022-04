La storia d’amore tra l’ex Napoli e il club francese continua. L’attaccante ha condiviso la foto dell’opera d’arte sui social

Arek Milik ha ormai conquistato definitivamente i tifosi del Marsiglia. Al punto che questi gli hanno dedicato un murales in cui lo ritraggono come un arcangelo protettore. Milik ha segnato 20 gol e 1 assist in 31 partite. Per i tifosi del club francese è quasi un santo.

