Marsiglia, continua il momento d’oro di Milik: è il «giocatore del mese» scelto dai tifosi (VIDEO)

Che stagione per l’ex centravanti del Napoli, 19 gol in 29 partite. 6 di queste reti le ha segnate a febbraio. Il suo club lo celebra sui social

Continua il momento d’oro di Arek Milik all’Olympique di Marsiglia. I tifosi l’hanno scelto come “calciatore del mese” di febbraio. E questo perché l’ex attaccante del Napoli ha segnato proprio a febbraio 6 dei suoi 19 gol stagionali, messi a segno in 29 partite (medie da capogiro). Il suo club l’ha celebrato con un video pubblicato sui canali social del club. È il video di alcuni dei gol più belli, tra cui quello in rovesciata segnato recentemente, una rete di pregevole fattura.

Il polacco ha ringraziato:

È la prima volta che vinco questo premio, voglio ringraziare tantissimo i tifosi: sono loro che scelgono, giusto? Per me e per tutti noi è più importante la squadra rispetto ai riconoscimenti individuali, ma sono onorato. Spero di continuare a segnare reti e ad aiutare il Marsiglia a vincere, a raggiungere gli obiettivi. Tutto è possibile. Il gol più bello? Sicuramente quello al Metz. Oltre ad essere decisivo, perché ci ha portato i tre punti, credo che sia stato il più bello di tutto il mese di febbraio, comprendendo tutti i gol segnati dall’OM. È stato un momento molto speciale.