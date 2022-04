De Laurentiis: «Siamo fuori di 220 milioni e abbiamo un monte ingaggi altissimo»

Intervista a Sky Sport. L’obiettivo è la Champions: «Servono quattro punti in quattro giornate, anche se sarebbe meglio vincerle tutte»

Nell’intervista rilasciata a Sky Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha raccontato la cena con la squadra e lo staff di ieri e toccato anche il tema degli obiettivi stagionali. Dal principio la cosa che premeva al club era tornare in Champions League, ha detto. Nessuno aveva parlato di coppe, trofei o scudetto. E ha raccontato lo stato economico-finanziario del club, per cui la Champions diventa fondamentale per il futuro.

«Da questa chiacchierata cordiale e rispettosa credo sia venuta fuori una mano tesa da parte di tutti: servono 4 punti in quattro giornate, anche se sarebbe meglio vincerle tutte. Ma a inizio anno abbiamo puntato il ritorno in Champions, nessuno ha parlato di Coppa Italia, Europa League o scudetto. Siamo fuori di 220 milioni di euro e un monte ingaggi altissimo».