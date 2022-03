Sarri: «Mourinho è arrivato tardi, ho smesso di fumare»

Sarri dà la notizia: «Ho smesso di fumare». Dice così in conferenza stampa:

“Le parole di Mourinho sulle sigarette? È arrivata tardi. Ho smesso di fumare da diversi giorni. Può essere che ricominci, ma per ora ho smesso”.

Il derby è il derby. È una partita a sé. Va presa come evento unico, non bisogna pensare alla classifica e al resto. Le squadre saranno al massimo, con le motivazioni più alte. A volte è meglio essere inconsapevoli, ma è chiaro che più sei in un posto e più diventi consapevole dell’importanza di alcune cose. So quanto i tifosi ci tengano. Non c’è rivalità con Mourinho, domani giocano Lazio contro Roma, noi allenatori non dobbiamo sentirci più importanti delle squadre. Ci ho parlato un paio di volte, mi ha fatto una buona impressione come uomo.