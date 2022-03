CorSport: a gennaio il Napoli ha rifiutato 100 milioni offerti dal Newcastle per Osimhen

Un mese e mezzo fa il Newcastle si era fatto avanti per Victor Osimhen. L’offerta al Napoli per l’attaccante nigeriano era di 100 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“«Misero i soldi sul tavolo». Nelle segrete stanze di Castel Volturno non hanno dimenticato, e sono anche convinti che tra un po’, quando si riaprirà il mercato, il Newcastle ricorderà cosa propose appena un mese e mezzo fa: cento milioni di euro per Osimhen, poco meno della metà per Fabian, e un brindisi per inaugurare il loro nuovo corso, affidato ad arabi che, ovviamente, non hanno certo problemi di liquidità. Il Napoli, a gennaio, ha lasciato cadere la proposta indecente, Fabian ha fatto educatamente capire di avere altre ambizioni (la Spagna, semmai l’Arsenal) ma su Osimhen il rischio – si fa per dire – che il Newcastle si ripresenti, con le stesse modalità o semmai dando un ritocchino all’offerta, è concreto: e non sono sensazioni, ovviamente, che sfuggono al controllo, ma la percezione diretta di un interesse che poi si può pure definire precisa volontà”.