Verstappen e quel pazzo ultimo giro ad Abu Dhabi: «Avevo gli spasmi, un altro giro e non avrei vinto»

“Ecco cosa mi passava per la testa”, quando ad Abu Dhabi è partito l’ultimo pazzo giro dell’ultima gara del Mondiale di Formula Uno. Quello del sorpasso ad Hamilton, delle infinite polemiche, dei ricorsi. E per il pilota inglese della Mercedes del silenzio: da allora non ha più parlato. Invece Verstappen fa la cronaca al Guardian di quel giro, di cosa pensava, come stava.

“Era tipo: ‘Devo sorpassarlo. Ho una sola chance. Non finirò secondo’. Ho cercato di esserci davvero con la ripartenza. Stava funzionando tutto bene fino a quando non ho tagliato il traguardo e ho iniziato a sentire i crampi alla gamba. È una delle cose più dolorose che possono succedere perché stai andando a tutto gas per molto tempo. Senti il muscolo contrarsi e diventare come una pallina da tennis. Certo l’adrenalina aiuta perché, se dovesse succedere mentre stai solo camminando, non puoi muoverti. È impossibile. Ma non c’era alcuna altra opzione. Dovevo”.

“Tenendo il gas a tutto gas e sentivo la mia gamba che mi faceva sempre più male. Per fortuna è arrivata la curva cinque e sono andato per il sorpasso. Poi due rettilinei molto lunghi e, nel secondo in cui Lewis si è fatto sotto, sentivo il mio piede che tremava. Non riuscivo a controllarlo perché il muscolo aveva uno spasmo. Il mio piede nell’ultimo settore di gara era così… Se torni indietro leggendo i dati, non vedrai un input dell’acceleratore molto fluido. Urlavo di gioia alla radio ma per tutto il giro il mio piede andava così. Ancora un giro e non avrei potuto finire la gara in quel modo. I livelli di stress erano così alti nell’ultimo giro che probabilmente il tuo corpo reagisce. Ma non puoi arrenderti“.