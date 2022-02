Europa League, gli ottavi: per l’Atalanta c’è il Bayer Leverkusen di Schick

Il Barcellona, dopo la vittoria di ieri al Maradona di Napoli, affronterà il Galatasaray. Il Porto che ha eliminato la Lazio sfida il Lione

Dopo gli spareggi di ieri è già tempo di sorteggi per l’Europa League. Si giocano gli ottavi di finale. L’unica italiana rimasta in corsa è l’Atalanta, che è scesa dalla Champions League e che ha stravinto l’agevole playoff coi greci dell’Olympiakos. I bergamaschi agli ottavi trovano il Bayer Leverkusen di uno scatenato Patrik Schick, che sta giocando una stagione clamorosa in Germania con venti gol in venti partite.

Non è andata malissimo al Barcellona, che dopo aver maramaldeggiato allo Stadio Maradona trova il Galatasaray. Meno bene il Porto, che dopo la Lazio trova un’ostica sfida col Lione. C’è anche Betis-Eintracht e Siviglia-West Ham.

Il quadro completo.

Rangers-Stella Rossa

Braga-Monaco

Porto-Lione

Atalanta-Bayer Leverkusen

Siviglia-West Ham

Barcellona Galatasaray

Lipsia-Spartak Mosca

Betis-Eintracht Francoforte