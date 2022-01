Fabrizio Ferrari, agente italiano del nuovo difensore del Napoli Axel Tuanzebe, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, presentando il suo assistito.

Futuribile, sì. Ma per ora Tuanzebe è al Napoli in prestito secco.

Sì, ma sono tutti i margini per un trasferimento a titolo definitivo, non c’è nessun dubbio. Axel non è venuto a Napoli per fare quattro mesi ma per mettere in mostra il suo livello e le sue caratteristiche. Poi spetterà ai dirigenti del club trovare la soluzione economica per portarlo in azzurro a titolo definitivo. Lui era molto contento, abbiamo chiacchierato tantissimo anche sulle differenze tra calcio inglese e italiano. Si è innamorato dello speaker del Napoli.