Sky: Juve-Napoli, Insigne non sta bene, Spalletti dovrà valutare se schierarlo

Il capitano è reduce dal Covid e da un infortunio muscolare. Le sue condizioni non sono ottimali. Il tecnico deciderà nei prossimi giorni

Secondo quanto riporta Sky, Lorenzo Insigne potrebbe non scendere in campo contro la Juventus, il prossimo 6 gennaio, allo Stadium. Il capitano del Napoli, che è reduce dal Covid e da un infortunio muscolare, non è in perfette condizioni. Spalletti deve fare le sue valutazioni sull’opportunità di schierarlo o meno nel match serale allo Stadium. La sua presenza potrebbe dunque essere in dubbio. Anche se Spalletti avrebbe voluto impiegarlo titolare, nonostante la decisione di partire per Toronto a fine stagione. Insigne e Spalletti, infatti, hanno già parlato della decisione del capitano di lasciare la squadra a giugno.