Sarri: «Milinkovic è tra i grandi centrocampisti che ho allenato, come Hamsik, Zielinski, Kanté, Kovacic»

A Dazn: «negli ultimi due mesi ha fatto un percorso di concretezza che può portarlo al salto di qualità. L’indice di liquidità? Sto studiando»

La Lazio ha vinto 3-0 in casa della Salernitana falcidiata dal Covid. Ma il nuovo protocollo entrerà in vigore da lunedì e quindi la squadra di Colantuono ha dovuto giocare. Non c’è stata partita. Nel post-gara, Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn:

«Nella mia carriera ho avuto la fortuna di allenare grandi centrocampisti come Kanté, Kovavic, Hamsik, Zielinski (c’è anche Jorginho, ovviamente, ndr) e Milinkovic-Savic rientra tra questi. Negli ultimi due mesi mi sembra che abbia fatto un percorso di concretezza che portarlo al salto di qualità». «La Lazio sta facendo passi in avanti, abbiamo trovato un minimo di continuità e speriamo che continui così, anche se in questo periodo le partite dipendono sempre dallo spauracchio Covid. L’indice di liquidità? Sto studiando anche se non capisco come facciano ad esserci squadre indebitate che hanno l’indice di liquidità in ordine».

«Immobile è sempre un fenomeno in area di rigore, ora ha aggiunto movimenti per i compagni. Lazzari paga colpe non sue: è più bravo a spingere che a difendere e la squadra non se lo può permettere, speriamo in futuro».