L’Asl mette in quarantena Zielinski, Lobotka e Rrahmani perché senza terza dose, ma sono già a Torino

Provvedimento dell’Asl Napoli 2. Con loro anche Meret, Mario Rui e Malcuit, già isolati a casa con il Covid ed un membro dello staff

Il Napoli è partito per Torino nonostante il focolaio in atto in squadra. L’Asl Napoli 1 non ha ritenuto di fermare la squadra e nella sua nota ha richiamato la circolare del Ministero della Salute che parla di quarantena, booster e contatti di positivi. Ma l’Asl Napoli 2 è intervenuta a sua volta per fermare tre dei calciatori azzurri, peraltro già arrivati a Torino. Si tratta di Zielinski, Lobotka e Rrahmani. L’Asl li ha identificati come contatti stretti di positivi e, non avendo la terza dose, devono andare in isolamento. Non potranno essere schierati in campo contro la Juventus, domani. Una partita che, ancora una volta, ad un anno di distanza, assume i contorni del surreale.

L’Asl Napoli 2 Nord ha identificato Zielinski, Lobotka e Rrhamani come persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni. I tre giocatori, tuttavia, lo ripetiamo, sono già a Torino dopo essere partiti insieme al resto della squadra. A loro tre si uniscono Meret, Mario Rui e Malcuit, già isolati in casa con il Covid. Oltre ai tre calciatori, il dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord ha disposto quarantena a domicilio anche per Di Palo, un membro dello staff del Napoli. In tutto la quarantena è stata disposta dalla Asl Napoli 2 Nord per 7 persone del club azzurro che risiedono in centri diversi da Napoli città.