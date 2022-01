Sulla Gazzetta. Nel Napoli sono 11 i positivi, tra calciatori e membri dello staff. In serata è emerso anche il contagio di Spalletti

Per la Gazzetta dello Sport, che cita l’Ansa, Juventus-Napoli è a rischio. L’edizione online del quotidiano sportivo lancia la notizia secondo cui la Asl starebbe valutando se far partire o meno il Napoli per Torino, per giocare il match contro i bianconeri allo Stadium, partita prevista per il 6 gennaio, giovedì.

“Juve-Napoli a rischio. La Asl: “Stiamo valutando se far partire o meno gli azzurri””

Nel Napoli sono 11 i positivi al Covid, tra giocatori e membri dello staff. In serata si è aggiunto anche l’allenatore, Luciano Spalletti. Si tratterebbe del remake di un film già visto un anno fa, con annessi strascichi giudiziari.