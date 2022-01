Insigne-Toronto, 11 milioni netti di stipendio. Tra i benefit anche l’insegnante d’inglese per la famiglia

Ormai è deciso: a fine stagione Lorenzo Insigne sarà un giocatore del Toronto. Non ci saranno ripensamenti nell’addio al Napoli. Nel fine settimana ci sarà l’incontro tra il suo agente e i dirigenti del Toronto per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. La Gazzetta dello Sport dà le ultime informazioni sul contratto.

“Nel fine settimana fra Milano e Torino l’agente del giocatore, Vincenzo Pisacane, incontrerà il presidente del club canadese Bill Manning, ex calciatore statunitense, per definire i dettagli. Ma ormai c’è pieno accordo su tutto. Al calciatore andrà uno stipendio netto di oltre 11 milioni, con almeno altri 3 di bonus facilmente raggiungibile, il tutto per 5 anni e con una serie di benefit: villa, scuola internazionale per i figli, auto, e anche insegnante d’inglese per la famiglia. Economicamente parlando non c’è paragone con l’offerta del Napoli che – dovendo rispettare nuovi parametri sul monte ingaggi – ha offerto 3,5 milioni netti a stagione più bonus per circa un altro milione. Ormai è inutile attendersi colpi di scena, ognuno ha fatto la propria libera scelta ed è inutile recriminare sul passato”.