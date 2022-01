Il Sole 24 Ore: «Gli sponsor di Djokovic tacciono, si sono ritrovati Pippo Franco come testimonial»

Riccardo Pirrone, pubblicitario e Social Media strategist, fa notare sul Sole 24 Ore che da quando è cominciata la vicenda di Djokovic in Australia, si avverte un’assenza: i suoi sponsor. Sono rimasti tutti in silenzio, non si sono esposti. Parliamo di brand del calibro di Lacoste, Head, Asics, Peugeot, Hublot, Ukg, Seiko e la banca Australiana ANZ.

“Non ci sono comunicati stampa, nessun post su Facebook e neanche l’ombra di un Tweet da parte dei brand che lo hanno scelto come testimonial. Cosa ne pensano gli sponsor delle dichiarazioni del tennista? Perché non si dissociano? O perché non lo difendono? Ma questi sponsor sono davvero innocenti? Il loro è un silenzio maldestro. Cerchiobottista. Forse i brand sono imbavagliati da contratti pieni di penali?”, si chiede Pirrone.