Il report della Bbc: il timing dei test Covid riferito ai giudici da Djokovic non torna

I test in Serbia vengono registrati con un codice numerico. Se il test è cronologicamente successivo, il numero è più alto. Il numero del test positivo di Djokovic è invece più alto di quello negativo del 22 dicembre

I documenti presentati dagli avvocati di Djokovic alla corte federale australiana per provare la validità dell’esenzione medica con cui il tennista ha provato a partecipare agli Australian Open includevano due certificati di test Covid (PCR), uno con esito positivo, che risale al 16 dicembre, e uno con esito negativo del 22 dicembre.

Secondo un report della Bbc, però, il numero di serie del suo test del 16 dicembre appare “fuori sequenza”. Che vuol dire? La Bbc lo spiega. Tutti questi risultati di test, in Serbia, hanno un codice di conferma univoco. Questi numeri sarebbero generati in rigoroso ordine cronologico, e sono conservati in un unico database nazionale. Il numero viene “assegnato” al momento dell’elaborazione del test. Ecco: il test positivo al Covid di Djokovic del 16 dicembre ha un numero di serie (7371999) superiore al test negativo del 22 (7320919). Questo farebbe pensare che sia stato eseguito dopo il 22 e non il 16.

E se c’è sempre la possibilità di un problema tecnico, non si capisce – dice Djordje Krivokapic, uno specialista in dati e sicurezza digitale – perché le autorità statali non dovrebbero semplicemente dirlo. Tutte le scoperte che la Bbc ha portato alla luce con questo rapporto sono state inviate all’Istituto di sanità pubblica della Serbia, nonché all’Ufficio governativo per la tecnologia dell’informazione. Anche il team di Djokovic è stato contattato, ma nessuno ha ricevuto risposta.