I guardalinee di Cile-Argentina squalificati per quattro mesi: hanno usato giubbotti catarinfrangenti al posto delle bandierine

Avevano dimenticato le bandierine in albergo. La Conmebol: «Hanno messo a rischio il normale sviluppo del gioco»

Avevano dimenticato le bandierine in albergo e, per ovviare, i guardalinee hanno utilizzato dei giubbotti catarinfrangenti, sbandierati quando necessario. Ha del clamoroso quanto è successo stanotte durante Cile-Argentina, sfida valida per il girone di qualificazione ai Mondiali del Qatar. La gaffe è di due guardalinee brasiliani, Fabricio Vilarinho e Rodrigo Figuereido. Che sono stati sospesi per quattro mesi dalla commissione arbitrale della Conmebol.

“I guardalinee non disponevano delle attrezzature di base per svolgere il proprio lavoro, e così hanno messo a rischio il normale sviluppo del gioco”

Cile-Argentina, qualificazioni del Sudamerica verso Qatar 2022: la bandierina del guardalinee è… un giubbotto catarifrangente 🦺😅 pic.twitter.com/nEs4bHtSD1 — GOAL Italia (@GoalItalia) January 29, 2022

La partita è stata vinta dall’Argentina, nonostante fosse orfana di Messi e già qualificata. In gol Angel Di Maria con un vero e proprio capolavoro e l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez.